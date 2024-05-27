Спутник EarthCARE будет исследовать роль облаков в изменении климата

На протяжении трех лет аппарат будет собирать данные об облаках, играющих важнейшую роль в климатических процессах. Дело в том, что облака по-разному влияют на температуру. Например, низкие пушистые облака, состоящие из водяных капель, отражают солнечные лучи, охлаждая планету.

Более высокие облака, состоящие из ледяных кристаллов, наоборот, пропускают солнечное излучение и действуют как одеяло, удерживая тепло. Спутник EarthCARE впервые сможет измерить, как облака распределены по высоте и ширине. Он буквально просветит облака насквозь, чтобы узнать их толщину и количество воды.

Все эти данные помогут ученым усовершенствовать климатические модели и понять, как облака влияют на скорость глобального потепления.

Миссия выяснит, будут ли облака и дальше охлаждать Землю или их влияние ослабнет.