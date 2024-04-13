Спутник, изучающий Солнце запустят с космодрома «Восточный»

Студенты из Дальневосточного федерального университета совместно с компаниями «Орбитальные системы» и «Роскосмос» разработали космический спутник для изучения солнечного излучения. Называется он «Владивосток-1» и будет запущен на орбиту Земли в четвёртом квартале 2024 года с космодрома «Восточный». Этот проект внедряется в рамках развития высокотехнологичного инжинирингового комплекса на острове Русский по поручению президента.

Спутник состоит из 8 кубов размером 10×10×10 сантиметров и создан в формате кубсат — популярного типа спутников. Он будет отправлять данные для анализа в лабораторию на кампусе ДВФУ. Это поможет регистрировать различные гелиогеофизические явления и изучать их воздействие на радиационную обстановку в околоземном пространстве.

Ведущие специалисты в проекте — студентки Дарья Охроменко и Дарья Кудряшова, а руководителем проекта является Владислав Горяшко. Их работа вносит значительный вклад в изучение солнечного излучения и позволяет получать новые данные для научных исследований.