Спутник NASA PACE все же запустят после нескольких попыток отмены

Основной инструмент спутника, Ocean Color Instrument (OCI), будет предоставлять информацию о цвете океана в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. PACE также будет изучать фитопланктон на поверхности океана, что позволит более точно определить виды и их распределение.

Директор отдела научных исследований Земли в NASA Карен Сент-Жермен сообщила, что PACE существенно продвинет понимание работы океанов и их связь с общей системой Земли и изменением климата.

Ученые ожидают, что PACE будет работать в течение не менее десяти лет, предоставляя данные о состоянии океанов и атмосферы Земли.