Спутник отправил NASA сигнал, который преодолел 16 млн км всего за 50 секунд

Спутник отправил NASA сигнал, который преодолел 16 млн км всего за 50 секундЭто успешный эксперимент по работе оптической связи в дальнем космосе
NASA провело эксперимент для проверки оптической связи Deep Space Optical Communications (DSOC) за пределами системы Земля-Луна. Ранее связь, тем более на дальние расстояния, осуществлялась посредством радиоволн, но сейчас агентство протестировало лазер.
13 октября в космос был запущен космический аппарат «Психея», направляющийся к одноимённому металлическому астероиду. Задача отправки «Психеи» в космос состоит в проверке технической возможности и эффективности связи с помощью лазерных лучей, отправляемых на огромные расстояния.
Первые результаты оказались отличными. NASA послало сигнал спутнику из Лаборатории реактивного движения (JPL) в окрестностях Лос-Анджелеса. И ответ пришёл в течение 50 секунд Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, которая находится в 160 км к югу от источника передачи первичного сигнала. Аппарат находится на расстоянии 16 млн км, или 10 млн миль, в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это порядка 40 расстояний от Земли до Луны.