Спутник отправил NASA сигнал, который преодолел 16 млн км всего за 50 секунд

13 октября в космос был запущен космический аппарат «Психея», направляющийся к одноимённому металлическому астероиду. Задача отправки «Психеи» в космос состоит в проверке технической возможности и эффективности связи с помощью лазерных лучей, отправляемых на огромные расстояния.

Первые результаты оказались отличными. NASA послало сигнал спутнику из Лаборатории реактивного движения (JPL) в окрестностях Лос-Анджелеса. И ответ пришёл в течение 50 секунд Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, которая находится в 160 км к югу от источника передачи первичного сигнала. Аппарат находится на расстоянии 16 млн км, или 10 млн миль, в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это порядка 40 расстояний от Земли до Луны.