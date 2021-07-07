Спутник Сатурна может быть пригодным для жизни

Сообщается, что на Энцеладе была обнаружен метан. По мнению ученым, это является признаком жизни на спутнике Сатурна. Или как минимум это может говорить о наличии химического процесса, который на данный момент не могут понять люди.

В научном обществе ранее пришли к выводу, что под ледяной поверхностью спутника расположен соленый океан. Эта ввода способна прорываться сквозь ледяную корку шлейфами. Предполагается также, что на дне океана Энцелада могут быть гидротермальные источники, которые поглощают дигидроген и углекислый газ, производя при этом метан.

На данный момент с уверенностью о наличии жизни на Энцеладе ученые не говорят, однако полученные в ходе исследования данные намекают на наличие этого признака.