Спутник Сатурна может быть пригодным для жизни

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Спутник Сатурна может быть пригодным для жизниРечь об Энцеладе
Ученые обнаружили признаки жизни на спутнике Сатурна — Энцеладе. Исследователи полагают, что он может быть пригодным для жизни живых организмов.
Сообщается, что на Энцеладе была обнаружен метан. По мнению ученым, это является признаком жизни на спутнике Сатурна. Или как минимум это может говорить о наличии химического процесса, который на данный момент не могут понять люди.
В научном обществе ранее пришли к выводу, что под ледяной поверхностью спутника расположен соленый океан. Эта ввода способна прорываться сквозь ледяную корку шлейфами. Предполагается также, что на дне океана Энцелада могут быть гидротермальные источники, которые поглощают дигидроген и углекислый газ, производя при этом метан.
На данный момент с уверенностью о наличии жизни на Энцеладе ученые не говорят, однако полученные в ходе исследования данные намекают на наличие этого признака.