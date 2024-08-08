Спутник снял МКС и «припарковавшиеся» к станции корабли

Опубликовано 08 августа 2024, 19:30
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Спутник снял МКС и «припарковавшиеся» к станции кораблиНа снимке виды места расположения аппаратов
Австралийский стартап HEO Robotics опубликовал снимок МКС и «припарковавшихся» к станции российских и американских кораблей.
© HEO Robotics
Этот снимок называют потрясающим, поскольку на фото запечатлены места расположения космических аппаратов. HEO Robotics специализируется на съёмке объектов, работающих на околоземной орбите.
Эта же компания в июле опубликовала фото российского корабля «Ресурс-П» № 1, который был выведен из эксплуатации и разрушен на низкой околоземной орбите 26 июня.