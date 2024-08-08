Спутник снял МКС и «припарковавшиеся» к станции корабли

Этот снимок называют потрясающим, поскольку на фото запечатлены места расположения космических аппаратов. HEO Robotics специализируется на съёмке объектов, работающих на околоземной орбите.

Эта же компания в июле опубликовала фото российского корабля «Ресурс-П» № 1, который был выведен из эксплуатации и разрушен на низкой околоземной орбите 26 июня.