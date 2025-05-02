Спутники Amazon стандартизируют для нужд Пентагона и служб безопасности

L3Harris, в свою очередь, ссылается на преимущество Amazon, которая интегрирует возможности KGS с Amazon Web Services (AWS), что привлекает Пентагон. Полная группировка спутников Project Kuiper, которая должна превысить 3200 аппаратов на низкой околоземной орбите, всё ещё находится на ранних стадиях разработки, и недавно было запущено 27 спутников.

L3Harris видит преимущества партнёрства во влиянии на требования на ранних этапах развёртывания, а президент компании Сэм Мехта отмечает возможность формировать эти требования.