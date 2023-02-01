Спутники для добычи платины на астероидах протестируют в космосе уже в 2023 году

Предприятие, основанное лишь в 2022 году экс-сотрудниками SpaceX и Virgin Orbit, намерено коммерциализировать добычу металлов на астероидах, добывая их в космосе и доставляя на Землю.

Первые два космических аппарата планируется запустить в апреле и октябре 2023 года. Первый аппарат, Brokkr-1, будет тестировать оборудование для переработки грунта астероидов, а второй — Brokkr-2 — будет исследовать один из потенциальных целевых астероидов.

Ожидается, что миссия Brokkr-2 пролетит достаточно близко к околоземному астероиду диаметром менее 100 метров и изучить содержание в нём полезных и драгоценных металлов.