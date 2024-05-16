Спутники NASA научились предсказывать резкие засухи

Аномально яркое свечение сигнализирует о том, что растения активно растут, но при этом истощают запасы воды в почве. Это создает риск резкой засухи, когда на иссушенную землю приходит экстремальная жара.

Сравнивая данные о свечении растений со спутника OCO-2 и влажности почвы со спутника SMAP, ученые обнаружили взаимосвязь. За 6−12 недель до резкой засухи растения светятся особенно ярко, а затем резко снижают активность из-за нехватки воды.

Такая закономерность наблюдается в разных ландшафтах — от лесов восточной части США до Великих равнин и кустарников запада. Это позволит фермерам заранее планировать меры по борьбе с засухой, такие как орошение или выбор более подходящих культур.