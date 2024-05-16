Спутники NASA научились предсказывать резкие засухи

Опубликовано 16 мая 2024, 00:00
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Спутники NASA научились предсказывать резкие засухиДело в свечении растений
Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA разработали способ обнаруживать ранние признаки резких засух за три месяца до их начала. Во время фотосинтеза растения выделяют слабый свет, который можно зафиксировать спутниками.
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Аномально яркое свечение сигнализирует о том, что растения активно растут, но при этом истощают запасы воды в почве. Это создает риск резкой засухи, когда на иссушенную землю приходит экстремальная жара.
Сравнивая данные о свечении растений со спутника OCO-2 и влажности почвы со спутника SMAP, ученые обнаружили взаимосвязь. За 6−12 недель до резкой засухи растения светятся особенно ярко, а затем резко снижают активность из-за нехватки воды.
Такая закономерность наблюдается в разных ландшафтах — от лесов восточной части США до Великих равнин и кустарников запада. Это позволит фермерам заранее планировать меры по борьбе с засухой, такие как орошение или выбор более подходящих культур.