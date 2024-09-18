Спутники Starlink опять помешали астрономам

Опубликовано 18 сентября 2024, 21:291 мин.
Спутники Starlink опять помешали астрономамЗафиксированы усиленные радиоизлучения
Недавние наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR выявили, что спутники второго поколения Starlink излучают радиоволны в 32 раза ярче, чем их предшественники. Эти нежелательные излучения могут серьезно помешать работе радиотелескопов и усложнить астрономические исследования.
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По данным опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics исследования, новые спутники Starlink создают радиопомехи на частотах, находящихся как выше, так и ниже диапазона FM-радиовещания. Наблюдения проводились в июле 2024 года и показали, что второе поколение спутников излучает более мощные и широкодиапазонные радиоволны.
Радиоизлучения новых спутников в 10 миллионов раз ярче, чем самые тусклые астрономические источники, что приближает проблему к критическому уровню. Наблюдатели призывают к ужесточению норм и совместной работе с компаниями по снижению радиопомех для защиты астрономических исследований.