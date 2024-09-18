Спутники Starlink опять помешали астрономам

По данным опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics исследования, новые спутники Starlink создают радиопомехи на частотах, находящихся как выше, так и ниже диапазона FM-радиовещания. Наблюдения проводились в июле 2024 года и показали, что второе поколение спутников излучает более мощные и широкодиапазонные радиоволны.

Радиоизлучения новых спутников в 10 миллионов раз ярче, чем самые тусклые астрономические источники, что приближает проблему к критическому уровню. Наблюдатели призывают к ужесточению норм и совместной работе с компаниями по снижению радиопомех для защиты астрономических исследований.