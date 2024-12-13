Спутники зафиксировали резкий рост опасного парникового газа

HFC-125 — это один из видов гидрофторуглеродов (HFC), которые регулируются поправками к Монреальскому протоколу, международному соглашению по защите озонового слоя. Несмотря на то, что HFC не разрушают озоновый слой, они существенно способствуют глобальному потеплению.

С помощью спутниковой миссии Atmospheric Chemistry Experiment ученые впервые смогли измерить концентрацию HFC-125 в верхней тропосфере и нижней стратосфере. Эти данные позволят климатологам точнее прогнозировать изменения климата и исследовать химические реакции в атмосфере.