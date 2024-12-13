Спутники зафиксировали резкий рост опасного парникового газа

Опубликовано 13 декабря 2024, 22:291 мин.
Спутники зафиксировали резкий рост опасного парникового газаКонцентрация HFC-125 в атмосфере увеличилась в 10 раз
Ученые из Университета Ватерлоо, при поддержке Канадского космического агентства, обнаружили резкое увеличение концентрации парникового газа HFC-125 в атмосфере. Это вещество, часто используемое в огнетушителях и холодильных системах, с 2004 года увеличилось почти в десять раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.
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HFC-125 — это один из видов гидрофторуглеродов (HFC), которые регулируются поправками к Монреальскому протоколу, международному соглашению по защите озонового слоя. Несмотря на то, что HFC не разрушают озоновый слой, они существенно способствуют глобальному потеплению.
С помощью спутниковой миссии Atmospheric Chemistry Experiment ученые впервые смогли измерить концентрацию HFC-125 в верхней тропосфере и нижней стратосфере. Эти данные позволят климатологам точнее прогнозировать изменения климата и исследовать химические реакции в атмосфере.