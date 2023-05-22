Спутниковая связь перестала работать на 50% поверхности Земли из-за извержения вулкана

В течение дня ультрафиолетовые лучи Солнца ионизируют верхние слои атмосферы, создавая градиент плотности электронов.

Но под воздействием различных внешних факторов, таких как движение плазмы, электрических полей и нейтральных ветров, может образоваться локальная зона повышенной плотности плазмы.

Эта область похожа на пузырь и может препятствовать прохождению радиоволн, ухудшая работу GPS.

Учёные из Института космических и земных исследований окружающей среды Университета Нагоя в Японии использовали извержение вулкана Тонга, самое большое подводное извержение в истории, для проверки своих теорий.

Используя спутники Arase и Himawari-8, они отследили приход волн атмосферного давления, вызванных извержением, и обнаружили неоднородность структуры электронной плотности в ионосфере, которая возникла после прихода этих волн.