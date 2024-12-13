Спутниковые измерения существенно улучшили карту морского дна

Традиционное картографирование морского дна с помощью корабельных сонаров имеет разрешение 200−400 метров, что позволяет исследовать лишь 25% океанского дна. Проект Seabed 2030 ставит цель создать полную карту океанских глубин к концу десятилетия. Однако этот метод является дорогим и времязатратным.

Миссия SWOT, запущенная в 2022 году и разработанная NASA совместно с французским агентством CNES, использует спутниковую альтиметрию, которая измеряет высотные колебания поверхности океана. В новом исследовании ученые применили данные SWOT, собранные с апреля 2023 по июль 2024 года, чтобы построить карту морского гравитационного поля с разрешением 8 километров.