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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 22:04
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Спутниковые операторы объединились для создания нового рынка прямой связи

Напрямую через спутники
Спутниковые операторы объединились в новую инициативу — Ассоциацию Мобильных Спутниковых Сервисов (MSSA), призванную расширить рынок напрямую к смартфонам. Viasat, Terrestar Solutions, Ligado Networks, Omnispace и Yahsat владеют более 100 мегагерцами L- и S-диапазонов, что, как они утверждают, может усилить мобильные сети во всем мире.
Спутниковые операторы объединились для создания нового рынка прямой связи

© Ferra.ru

Skylo из Сан-Франциско заявляет о разработке технологии инфраструктуры, позволяющей отправку сообщений через спутники смартфонами. MSSA будет отстаивать политики, способствующие широкому внедрению этой услуги, в соответствии со стандартами, принятыми в отрасли.

Iridium Communications, оператор МСС, не вошел в партнерство MSSA, предпочитая открытый подход к сети. MSSA возглавляет Марк Данкберг, председатель и генеральный директор Viasat.

В конце года ожидается запуск SMS-сервиса на новых устройствах, и операторы планируют улучшить взаимодействие со стандартами сотовой связи, обеспечивая путешествия пользователей по их сетям.

Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
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