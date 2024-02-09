Спутниковые операторы объединились для создания нового рынка прямой связи

Skylo из Сан-Франциско заявляет о разработке технологии инфраструктуры, позволяющей отправку сообщений через спутники смартфонами. MSSA будет отстаивать политики, способствующие широкому внедрению этой услуги, в соответствии со стандартами, принятыми в отрасли.

Iridium Communications, оператор МСС, не вошел в партнерство MSSA, предпочитая открытый подход к сети. MSSA возглавляет Марк Данкберг, председатель и генеральный директор Viasat.

В конце года ожидается запуск SMS-сервиса на новых устройствах, и операторы планируют улучшить взаимодействие со стандартами сотовой связи, обеспечивая путешествия пользователей по их сетям.