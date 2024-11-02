Спутниковые снимки помогут защитить прибрежные леса от изменения климата

С помощью спутниковых снимков ученые могут отслеживать изменения в растительности и определять, какие участки леса наиболее подвержены риску. Это позволит принимать более эффективные меры по сохранению этих ценных экосистем.

Эти прибрежные экосистемы меняются, и трудно предсказать, где и когда произойдут изменения. Было обнаружено, что с помощью дистанционного зондирования можно определить траекторию изменения определенной области, рассказали ученые.

Таким образом, можно определить, в какие области лучше вкладывать средства, какие области могут не нуждаться в помощи или слишком сильно пострадали, чтобы их можно было спасти. Это, в свою очередь, может помочь распределить ограниченные средства на охрану природы там, где они принесут наибольшую пользу.

Исследователи использовали спутниковые данные для измерения индекса нормализованной разности вегетации (NDVI), который показывает здоровье растительности. Низкий NDVI может указывать на то, что лес превращается в болото или открытую воду.

В некоторых районах, где изменение режима происходило быстро, переход от леса к болоту или даже открытой воде происходил в течение пяти-шести лет, сообщила Мелинда Мартинес, ведущий автор исследования. Но в других районах, иногда даже в пределах одного и того же участка, это происходило гораздо медленнее.