Спутниковые тарелки Starlink Илон Маска начали продавать на чёрном рынке

Опубликовано 27 марта 2024, 15:00
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Спутниковые тарелки Starlink Илон Маска начали продавать на чёрном рынкеТерминалы появляются там, где официально их как бы и нет
Журналисты Bloomberg выяснили, что терминалы для взаимодействия со спутниковой системой Starlink Илона Маска можно купить в странах, где официально эти устройства не должны находиться или работать. Это говорит о торговле терминалами на чёрном рынке.
Как пишет Bloomberg, тарелки Starlink можно найти в ЮАР, где власти всё ещё не одобрили работу этой системы, но терминалы можно найти в свободной продаже. Также в Судане, где их используют антиправительственные Силы быстрого реагирования, в Венесуэле, где их вообще не должно быть.
Терминалы завозят в соседние с «запрещёнными» страны и там активируют. Например, терминалы для Судана активируют в Дубае, а затем через Уганду везут в место назначения; для ЮАР оборудование активируют в Мозамбике и т.д.