Спутниковые тарелки Starlink Илон Маска начали продавать на чёрном рынке

Терминалы появляются там, где официально их как бы и нет

Журналисты Bloomberg выяснили, что терминалы для взаимодействия со спутниковой системой Starlink Илона Маска можно купить в странах, где официально эти устройства не должны находиться или работать. Это говорит о торговле терминалами на чёрном рынке.