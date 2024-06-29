Спутниковый интернет Amazon начнёт работать на год позже — в 2025-м

Опубликовано 29 июня 2024, 22:30
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Спутниковый интернет Amazon начнёт работать на год позже — в 2025-мИз-за более позднего запуска ракеты Atlas V
Компания Amazon сообщила о том, что развёртывание группировки интернет-спутников проекта Kuiper переносится с 2024-го на 2025-й год. Причиной стал срок запуска ракеты Atlas V, которая должна быть запущена в период с октября по декабрь 2024 года.
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Kuiper — спутниковая группировка, состоящая из 3200 спутников семейства KuiperSat-1 и KuiperSat-2 для раздачи интернета. Изначально Amazon планировала развёртывание группировки Kuiper в первой половине 2024 года, но для этого и запуск ракеты должен быть произведён раньше.
Сообщается, что перед включением рабочего режима спутниковой системы будет проведено широкое бета-тестирование, требующее времени. В бете примут участие клиенты американского провайдера Verizon.