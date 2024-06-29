Спутниковый интернет Amazon начнёт работать на год позже — в 2025-м

Kuiper — спутниковая группировка, состоящая из 3200 спутников семейства KuiperSat-1 и KuiperSat-2 для раздачи интернета. Изначально Amazon планировала развёртывание группировки Kuiper в первой половине 2024 года, но для этого и запуск ракеты должен быть произведён раньше.

Сообщается, что перед включением рабочего режима спутниковой системы будет проведено широкое бета-тестирование, требующее времени. В бете примут участие клиенты американского провайдера Verizon.