Спутниковый интернет Илона Маска уже подключили 2 млн абонентов

В честь этого компания предложила пользователям скидку 50% на стандартный комплект оборудования, изначальная цена которого — $599. Но по условиям акции это оборудование будет подержанным.

Также известно, что часть пользователей Starlink утверждает о получении от компании терминалов, записанных на других людей, из-за чего пришлось сбрасывать оборудование до заводских настроек.

При этом SpaceX не согласна ни с одним из обвинений и официально заявила, что всегда поставляет новое оборудование, кроме случаев, когда указано иное.

Количество активных пользователей увеличилось вдвое менее, чем за год: в декабре 2022 гола Starlink отчиталась об 1 млн абонентов.