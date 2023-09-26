Спутниковый интернет Илона Маска уже подключили 2 млн абонентов

Спутниковый интернет Илона Маска уже подключили 2 млн абонентовПо этому случаю SpaceX запустила своеобразную акцию
Компания Илона Маска SpaceX похвасталась достижением: теперь спутниковой системой Starlink пользуются 2 млн активных абонентов.
В честь этого компания предложила пользователям скидку 50% на стандартный комплект оборудования, изначальная цена которого — $599. Но по условиям акции это оборудование будет подержанным.
Также известно, что часть пользователей Starlink утверждает о получении от компании терминалов, записанных на других людей, из-за чего пришлось сбрасывать оборудование до заводских настроек.
При этом SpaceX не согласна ни с одним из обвинений и официально заявила, что всегда поставляет новое оборудование, кроме случаев, когда указано иное.
Количество активных пользователей увеличилось вдвое менее, чем за год: в декабре 2022 гола Starlink отчиталась об 1 млн абонентов.