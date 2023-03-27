Наука и технологии
06:33, 27 марта 2023
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Спутниковый интернет от главного конкурента Starlink Илона Маска станет доступен по всей Земле уже в 2023 году

А ведь ещё несколько лет назад они были у пропасти

Компания OneWeb успешно запустила свою последнюю партию спутников, став прямым конкурентом Starlink в гонке за глобальное широкополосное покрытие.

Спутниковый интернет от главного конкурента Starlink Илона Маска станет доступен по всей Земле уже в 2023 году

Фото: BBC

Для достижения этой цели компания отправила на орбиту Земли в общей сложности 616 спутников.

В интервью Bloomberg генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе работы, включая геополитические проблемы, возникшие в прошлом году.

Сейчас OneWeb сосредоточена на том, чтобы наверстать упущенное и расширить свою сеть. В настоящее время спутники компании могут обеспечить широкополосной связью государственных заказчиков и предприятия США, а полное развёртывание сети по всему миру ожидается к концу 2023 года.

Последний запуск спутника состоялся в индийском штате Андхра-Прадеш.

Что интересно, ещё в 2020 году OneWeb объявила о банкротстве, но в дальнейшем ей удалось получить финансирование от британского правительства и Bharti Group, что позволило компании продолжить работу и продвинуться вперед в реализации своего амбициозного спутникового проекта.

Источник:Bloomberg
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