Спутниковый интернет от главного конкурента Starlink Илона Маска станет доступен по всей Земле уже в 2023 году

Спутниковый интернет от главного конкурента Starlink Илона Маска станет доступен по всей Земле уже в 2023 годуА ведь ещё несколько лет назад они были у пропасти
Компания OneWeb успешно запустила свою последнюю партию спутников, став прямым конкурентом Starlink в гонке за глобальное широкополосное покрытие.
Фото: BBC
Для достижения этой цели компания отправила на орбиту Земли в общей сложности 616 спутников.
В интервью Bloomberg генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе работы, включая геополитические проблемы, возникшие в прошлом году.
Сейчас OneWeb сосредоточена на том, чтобы наверстать упущенное и расширить свою сеть. В настоящее время спутники компании могут обеспечить широкополосной связью государственных заказчиков и предприятия США, а полное развёртывание сети по всему миру ожидается к концу 2023 года.
Последний запуск спутника состоялся в индийском штате Андхра-Прадеш.
Что интересно, ещё в 2020 году OneWeb объявила о банкротстве, но в дальнейшем ей удалось получить финансирование от британского правительства и Bharti Group, что позволило компании продолжить работу и продвинуться вперед в реализации своего амбициозного спутникового проекта.