Спутниковый Интернет Starlink Илона Маска оказался одним из самых популярных в Европе сервисов

Спутниковый Интернет Starlink Илона Маска оказался одним из самых популярных в Европе сервисовНе в последнюю очередь из-за скорости работы
Starlink продолжает удерживать позиции одного из самых популярных интернет-сервисов среди пользователей в Европе и Океании.
За несколько лет проект создал крупнейшую в мире спутниковую группировку и предоставил услуги десяткам стран по всему миру.
По данным Speedtest Intelligence, пользователи из Великобритании, Новой Зеландии, Франции, Италии и Германии оценивают Starlink выше, чем традиционных интернет-провайдеров. Эти данные основаны на оценках пользователей, которые рекомендуют детище Маска другим.
Скорости Интернета, предоставляемого Starlink, стабилизировались в Европе после небольшого спада в прошлом году.
Во II квартале 2023 года в 14 из 27 европейских стран скорости превышали 100 Мбит/с. Самая высокая средняя скорость загрузки зафиксировали в Швейцарии — 122 Мбит/с.
Кроме того, Starlink продемонстрировал более высокие скорости, чем у традиционных интернет-провайдеров, в 11 странах, включая Великобританию, Грецию, Ирландию и Италию.