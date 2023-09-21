Спутниковый Интернет Starlink Илона Маска оказался одним из самых популярных в Европе сервисов

За несколько лет проект создал крупнейшую в мире спутниковую группировку и предоставил услуги десяткам стран по всему миру.

По данным Speedtest Intelligence, пользователи из Великобритании, Новой Зеландии, Франции, Италии и Германии оценивают Starlink выше, чем традиционных интернет-провайдеров. Эти данные основаны на оценках пользователей, которые рекомендуют детище Маска другим.

Скорости Интернета, предоставляемого Starlink, стабилизировались в Европе после небольшого спада в прошлом году.

Во II квартале 2023 года в 14 из 27 европейских стран скорости превышали 100 Мбит/с. Самая высокая средняя скорость загрузки зафиксировали в Швейцарии — 122 Мбит/с.

Кроме того, Starlink продемонстрировал более высокие скорости, чем у традиционных интернет-провайдеров, в 11 странах, включая Великобританию, Грецию, Ирландию и Италию.