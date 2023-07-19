Сравнение военной мощи НАТО против России + Китая на 2023 год

НАТО имеет 3 119 000 действующих военнослужащих, Россия и Китай - 2 830 000. В резерве при этом находятся 1 848 000 и 770 000 человек соответственно.

Танков у НАТО сейчас насчитывается 15 790 единиц, у Китая с Россией - 18 300 единиц. Бронетехники при этом у сторон 84 600 и 59 000 единиц соответственно, бронетранспортёров - 24 150 и 14 320 единиц, бронемашин - 192 330 и 46 530 единиц соответственно, автомобилей типа MRAP - 24 102 и 8 600 единиц.

Артиллерии в целом имеется у НАТО на вооружении - 12 176 единиц, у России и Китая - 18 005 единиц, реактивных гранатомётов - 2 423 единицы и 7 025 единиц соответственно.

Что касается авиации, то у НАТО такой техники - 20 900 единиц, у Китая вместе с Россией - 9 298 единиц. При этом истребителей - 2 314 единиц и 1 893 единицы соответственно, штурмовиков - 2 950 и 1 124 единицы, учебных самолётов - 4 691 и 1 366 единиц, вертолётов - 8 266 единиц и 3 005 единиц, боевых вертолётов - 1 382 единицы и 989 единиц, AWACS - 98 и 70 единиц соответственно, самолётов радиоэлектронной борьбы - 30 и 33 единицы, воздушных заправщиков - 585 и 44 единицы, стратегических бомбардировщиков - 117 единиц и 301 единица, бомбардировщиков-невидимок - 21 единица только у НАТО. Транспортных самолётов вместе с тем у России с Китаем 732 единицы, у стран НАТО - 2 167 единиц.