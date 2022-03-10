Сравнение военной мощи России и Китая и НАТО на начало 2022 года

Ведущий канала сопоставил по количеству военнослужащих и военной техники армии России и Китая и НАТО.

В активном личном составе находится у НАТО 3 657 000 человек, у России и Китая - 2 850 000 человек. Что касается резерва, то у России с Китаем он включает 960 000 человек, у стран НАТО - 2 103 000 человек.

Боевых танков на вооружении у Китая и РФ имеется 36 642 единицы, у НАТО - 23 600 единиц.

Бронетехники у НАТО 109 462 единицы, у Китая и России - 94 434 единицы. APC - 24 196 единиц у НАТО, 19 898 единиц у РФ и КНР. Количество бронеавтомобилей при этом составляет у НАТО 113 632 единицы, у России и Китая - 38 533 единицы. MRAP у РФ с Китаем - 12 801 единица, у стран НАТО - 20 862 единицы. Реактивных гранатомётов - у НАТО 4 924 единицы, у России и Китая - 7 192 единицы. Общая численность артиллерии равняется у НАТО - 16 840 единицам, у КНР и РФ - 18 874 единицам.

Всего авиатехники на вооружении находится у России и Китая 8 716 единиц, у НАТО - 22 971 единица. Истребителей при этом у НАТО 3 989 единиц, у РФ и КНР - 2 816 единиц, штурмовиков - 3 870 единиц и 2 720 единиц соответственно, тренировочных самолётов - 4 691 единица и 921 единица соответственно.

Общее число вертолётов составляет у НАТО 8 800 единиц, у Китая и России - 3 382 единицы, из которых боевых - 1 902 единицы и 1 032 единицы соответственно. Транспортных самолётов у государств НАТО 2 167 единиц, у РФ и КНР - 827 единиц, самолётов с системой AWACS - 98 единиц и 89 единиц соответственно, самолётов радиоэлектронной борьбы - 39 и 35 единиц соответственно, самолётов-заправщиков - 709 и 32 единиц соответственно, стратегических бомбардировщиков - 138 и 255 единиц соответственно, бомбардировщиков-невидимок - 29 единиц только у НАТО.