Сразу 36 тыс видеокарт AMD создали крупнейшую модель Вселенной в истории

Опубликовано 28 ноября 2024, 08:411 мин.
Сразу 36 тыс видеокарт AMD создали крупнейшую модель Вселенной в историиСовременная наука впечатляет
Американский суперкомпьютер Frontier, базирующийся в Oak Ridge National Laboratory, провёл крупнейшее на сегодняшний день моделирование эволюции Вселенной.
В рамках проекта ExaSky ученым удалось смоделировать объём пространства более чем в 31 млрд кубических мегапарсек.
Для расчётов использовались 36 тыс видеокарт AMD, установленных в 9000 вычислительных узлах суперкомпьютера. Эти вычисления помогут исследовать природу тёмной материи и другие фундаментальные процессы, определяющие эволюцию Вселенной.
Симуляция включала реалистичные модели горячего газа, звёздообразования, формирования чёрных дыр и галактик, что делает её уникальной.
Учёные заявляют, что ранее подобное моделирование с таким уровнем физического реализма было невозможно.