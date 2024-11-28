Сразу 36 тыс видеокарт AMD создали крупнейшую модель Вселенной в истории

В рамках проекта ExaSky ученым удалось смоделировать объём пространства более чем в 31 млрд кубических мегапарсек.

Для расчётов использовались 36 тыс видеокарт AMD, установленных в 9000 вычислительных узлах суперкомпьютера. Эти вычисления помогут исследовать природу тёмной материи и другие фундаментальные процессы, определяющие эволюцию Вселенной.

Симуляция включала реалистичные модели горячего газа, звёздообразования, формирования чёрных дыр и галактик, что делает её уникальной.

Учёные заявляют, что ранее подобное моделирование с таким уровнем физического реализма было невозможно.