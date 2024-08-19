Сразу 6 суперкомпьютерных центров России объединились в консорциум

В него вошли ведущие исследовательские институты из разных регионов страны, включая Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург и Москву.

Целью консорциума является координация действий по развитию и поддержке суперкомпьютерных центров, а также специализированных центров данных.

По словам авторов инициативы, все это нужно для решения важных научных, научно-технических и социально-экономических задач, требующих значительных вычислительных мощностей.

Объединенная инфраструктура консорциума включает 900 серверов с общей пиковой производительностью 1.5 ПФлопс и системами хранения данных объемом более 15 ПБ.

Такая мощь позволит обеспечивать работу распределенных информационных систем по сбору, хранению и обработке научных данных, которые будут доступны для организаций по всей стране.

В настоящее время консорциум уже оказывает поддержку и предоставляет ресурсы 240 организациям России.