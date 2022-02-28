Сразу 6 тысяч сильно похудевших раскрыли общие секреты похудения

По мнению респондентов, ключевым навыком успешно худеющих является целеустремленность. Участники опроса рассказали, что похудение — это не стометровка, а «забег на длинную дистанцию». А в таком случае выносливость важнее скорости.

Также важным свойством похудевшие назвали умение считать калории, употребляемые в течение дня. Именно этим занимались все 6 тыс опрошенных.

Вместе с тем добившиеся успеха рассказывали, что их главной мотивацией были вовсе не сброшенные килограммы. Куда важнее для них были иные результаты похудения: улучшение здоровья, появившееся чувство уверенности в себе и т.д.