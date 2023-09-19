Сразу 9 американских сенаторов присоединились к законопроекту против криптовалют

Автор законопроекта — сенатор-демократ с 2013 года Элизабет Уоррен. Она сторонник абсолютного контроля за криптовалютами и предложила жёстко контролировать цифровые кошельки, а также ввести налог на все криптовалютные операции.

Её законопроект поддержали восемь сенаторов от Демократической партии и один беспартийный. Кроме того, такого решения ожидают соавторы законопроекта: Национальный центр защиты прав потребителей, Национальная лига потребителей, Ассоциация окружных прокуроров и Национальная ассоциация шерифов.