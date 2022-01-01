Сразу два потенциально опасных астероида приблизятся к Земле в январе

По данным NASA, это 2013 YD48, размеры которого схожи с Биг-Беном и 7482 YD48 — астероид, по своим размерам вдвое больший американского небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг. Они пролетят 11 января на расстоянии 5,6 млн км и 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы соответственно.

Стоит отметить, что в Центре изучения околоземных объектов NASA это считается достаточно близким подходом к нашей планете.

Напомним, что ранее представители Московского планетария рассказали, что наибольшая опасность исходит от небесных тел которые астрономами не отслеживаются.