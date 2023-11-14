Сразу два регулятора раскрыли характеристики первого за три года фитнес-трекера Samsung

Это подтверждается в том числе получением сертификатов от двух регуляторов. Так, совсем недавно Galaxy Fit 3 прошел тестирование в TÜV Rheinland и получил сертификацию от индийского BIS, что намекает на скорый выпуск устройства в Индии.

Согласно данным регуляторов, новинка будет оснащена аккумулятором на 200 мАч, что значительно больше, чем у предшественника Galaxy Fit 2 с его 159 мАч.

Также подтверждена поддержка стандартной зарядки мощностью 5 Вт. Известно также, что предыдущая модель имела меньший экран, чем у новинки, что объясняет увеличение емкости батареи в новой модели.

Ожидается, что Fit 3 будет более крупным устройством, и среди слухов упоминается наличие встроенного GPS-приемника.

Полные детали о браслете должны стать известны в ближайшее время, что вызывает оживленный интерес среди поклонников фитнес-гаджетов.