Сразу два российских маркетплейса попали в международный топ

В 2023 году Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по активным сессиям. Чаще всего пользователи заходили на Amazon, но Wildberries и Ozon также попали в этот список, собрав в сумме более 659 млн заходов. В разрезе российского рынка электронной торговли на Ozon и Wildberries пришлось 78% заказов за второе полугодие 2023 года.

Исследование компании Data Insight учитывало показатели российских маркетплейсов с оборотом более 100 млрд рублей в год. На декабрь 2023 года в России было четыре крупных площадки: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Эти площадки обработали 92% заказов в России, суммарный оборот составил 4,4 трлн рублей.

Рынок интернет-торговли в России вырос на 36% в 2023 году, превысив темпы роста в других странах. Количество заказов на российских маркетплейсах увеличилось на 82%, достигнув 5,1 млрд штук. Весь рынок онлайн-торговли, включая доставку еды и лекарств, вырос на 48%, достигнув 7,9 трлн рублей. Аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка и его увеличение до 10,7 трлн рублей в 2024 году и более чем в два раза к 2028 году.