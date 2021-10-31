Сразу две птицы-самки родили птенцов, зачатых без участия самцов

Своеобразное «непорочное зачатие» датируется 2001 и 2009 годами. При этом родившиеся дети птиц оказались достаточно слабы с точки зрения здоровья. Так, если кондоры обычно доживают до 60 лет, эти птенцы прожили от двух до восьми лет.

Сообщается, что это первые подтверждённые случаи, когда птицы забеременели самостоятельно при наличии доступа к самцам. Обычно такое происходит лишь тогда, когда животные полностью «отрезаются» от представителей противоположного пола.

Прямо сейчас исследователи пытаются выяснить, что именно послужило причиной рождения птенцов без наличия мужского семени.