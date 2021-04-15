Сразу две российские компании заявили о создании серверов в космосе

Ожидается, что спутник-сервер будет запущен на орбиту уже в 2022 году, пишут Ведомости. При этом цена вопроса составит около 75 тыс долларов (5,7 млн рублей). Доставкой космического аппарата в космос займётся ракета-носитель «Союз».

По словам разработчиков, дата-центр сможет принимать и первично обрабатывать информацию с других космических аппаратов. Это позволит фильтровать некачественные снимки из космоса, не отправляя их на Землю. Также в качестве преимущества такого дата-центра называется его безопасность, особенно в вопросе хранения информации.