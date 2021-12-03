Сразу несколько крупных компаний отказались участвовать в MWC 2021

Так, Sony, Nokia и Oracle присоединились к ранее заявившей о нежелании посещать MWC 2021 компании Ericsson. Как пишет Gizchina, прямо сейчас над финальным решением думают в Qualcomm, Lenovo и LG — эти компании также могут пропустить выставку.

Напомним, что MWC 2020 была отменена из-за пандемии COVID-19. В прошлом году все оффлайн-встречи и мероприятия перешли в онлайн. Даже Apple, проводившися на протяжении десятилетий «живые» встречи, в 2020 году перешла на формат заранее записанных видеопрезентаций.