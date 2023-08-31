Сразу несколько топовых наушников с активным шумодавом протестировали на качество шумоподавления

В рамках него они протестировали различные модели наушников с активным шумоподавлением (ANC). В числе участников оказались такие гиганты, как Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM5 и различные модели от Bose.

Исследование проводилось в контролируемых условиях, где наушники подвергались различным уровням шума, воспроизводимым в восьми динамиках. Это позволило собрать данные по частотной аттенюации, уровню громкости и другим параметрам шумоподавления.

Согласно результатам, Sony WH-1000XM5 показали наилучшую производительность во всех шумовых средах, особенно выделяясь своим пассивным шумоподавлением.

Apple AirPods Max заняли второе место, преуспевая в подавлении шума в кабине самолёта. Bose QC45 оказались чуть хуже, но всё же весьма эффективными.

Однако, ни одна из моделей не смогла эффективно подавить громкую окружающую музыку, что стало неким вызовом для всех производителей.