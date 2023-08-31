Сразу после запрета торговать валютой на Binance россиян атаковали хакеры

Binance запретила россиянам торговлю любой валютой. Хакеры тут же начали рассылать письма с вирусами под предлогом распространения приложения для обхода ограничений.

Каргалев отметил, что последствия заражения компьютеров такими вирусами весьма плачевны. Подобное ПО перехватывает логины и пароли от криптокошельков и других сервисов и является отправной точкой для более масштабных и сложных кибератак.

Эксперт напомнил о важности проверки всех получаемых электронных писем. По его словам, нужно тщательно проверять, исходят письма от настоящего отправителя, или это всё же мошенники. Поэтому не стоит переходить по незнакомым ссылкам, тем более если отправитель убеждает в своей брендированности.