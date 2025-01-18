Сразу после запуска мемкоин Трампа вырос до $22,20 и капитализации в $4,3 млрд

Опубликовано 18 января 2025, 15:061 мин.
Сразу после запуска мемкоин Трампа вырос до $22,20 и капитализации в $4,3 млрдПроект вдохновлён покушением во время выборов
Дональд Трамп, в субботу, 18 января, запустил свой мемкоин Trump ($TRUMP), который всего за 1,5 часа вырос до капитализации в $4,3 млрд.
На старте эмиссия составила 200 млн токенов, однако разработчики актива планируют довести предложение до 1 млрд монет в течение трёх лет. Вероятно, проект вдохновлён покушением на Трампа в ходе предвыборной гонки, а слоган актива — «бейся, бейся, бейся».
Криптосообщество тут же отреагировало на монету избранного президента США, в том числе по этой причине мемкоин растёт весьма быстро. На момент написания материала стоимость $TRUMP составила $22,20.