Сразу после запуска мемкоин Трампа вырос до $22,20 и капитализации в $4,3 млрд

На старте эмиссия составила 200 млн токенов, однако разработчики актива планируют довести предложение до 1 млрд монет в течение трёх лет. Вероятно, проект вдохновлён покушением на Трампа в ходе предвыборной гонки, а слоган актива — «бейся, бейся, бейся».

Криптосообщество тут же отреагировало на монету избранного президента США, в том числе по этой причине мемкоин растёт весьма быстро. На момент написания материала стоимость $TRUMP составила $22,20.