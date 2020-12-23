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Сразу три потенциально опасных астероида летят к Земле
Минимальное расстояние от планеты они примут 25 декабря
Американское аэрокосмическое агентство NASA предупредило об очередном приближении потенциально опасного астероида к Земле. Причем на этот раз к планете направляются сразу три небесных тела.
Специалисты вычислили, что все три астероида не достигнут Земли, а пролетят мимо нее, что произойдет уже через два дня. Диаметр самого крупного космического объекта достигает 200 метров. Максимальное расстояние от Земли составит порядка 3 млн км. Сообщается, что этот астероид, названный 501647 (2014 SD224), уже пролетал в январе 2020 года рядом с Землей. Согласно подсчетам специалиста, через год этот астероид вновь приблизится к планете.
Стоит отметить, что в NASA классификацию “потенциально опасный” получают все космические объекты, которые приближаются в пределах 0,05 астрономической единицы и имеют диаметр более 460 футов.