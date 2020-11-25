Сразу три российские компании попали под санкции США по закону об оружии массового поражения

Nilco Group, АО “Завод Элекон” и АО “Авиазапчасть” — именно эти три предприятия оказались в новом санкционном списке Соединенных Штатов, сообщается в соответствующем постановлении государственного департамента страны. Специалисты установили, что эти компании могли быть передающим звеном в передаче Ирану, Сирии или КНДР таких “товаров, услуг и технологий” или “вносить материальный вклад” в создание оружия массового поражения.

В результате введения санкций, вышеперечисленные российские компании не смогут сотрудничать с американскими коллегами, в том числе заключать с ними контракты и принимать финансовую помощь.