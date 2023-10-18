Сразу в четырёх российских министерствах появятся «специалисты по искусственному интеллекту»

Эти группы должны быть сформированы до 15 ноября 2023 года.

ИИ активно используется в различных сферах, включая финансовые услуги, информационно-коммуникационные технологии и высшее образование.

По данным исследования, в 2022 году российский рынок искусственного интеллекта вырос на 17,3% и достиг отметки в 647 млрд рублей. Однако, несмотря на активное использование технологии в различных отраслях, средний уровень его внедрения в приоритетных сферах составляет всего 20%.

Возможно, с привлечением экспертов, ситуация может измениться. По крайней мере, именно с этой целью их будут нанимать, не так ли?