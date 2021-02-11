Средиземноморская диета оказалась способом сохранения остроты ума

В рамках исследования специалисты проанализировали когнитивные способности более 500 человек в возрасте 79 лет, которые не имеют старческого слабоумия. Участникам необходимо было пройти тесты на проверку памяти, знания слов и скорости мышления, а впоследствии они заполнили анкету, в которой сообщили о своем рационе, которому они придерживаются на протяжении года.

В результате выяснилось, что у людей, которые питались в соответствии с средиземноморской диетой, показатели когнитивных функций были самыми высокими. В то же время, такой рацион питания не сказывался на самом мозге - объем серого или белого вещества оставался тем же, что и людей, придерживающихся иным диетами.