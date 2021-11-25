Срок действия вакцины от COVID-19 может увеличиться

Так, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что у некоторых «молодых и здоровых людей без хронических заболеваний» срок защиты от коронавируса после вакцинации может составить до девяти месяцев.

На этот счёт прямо сейчас проводится ряд исследований. И они, судя по словам эксперта, идут к тому, чтобы продемонстрировать среди молодых людей относительно высокие уровни антител, при которых ревакцинацию можно отложить.

Правда, стоит отметить, что на данный момент не идёт речи о том, чтобы закрепить увеличение сроков действия тех же QR-кодов на законодательном уровне.