Срок действия вакцины от COVID-19 может увеличиться

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Срок действия вакцины от COVID-19 может увеличитьсяНо только у некоторых категорий людей
На сегодняшний день принято считать, что у вакцин от COVID-19 примерно шестимесячный срок действия, после которого необходима ревакцинация. Но, судя по всему, это касается далеко не всех людей.
Так, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что у некоторых «молодых и здоровых людей без хронических заболеваний» срок защиты от коронавируса после вакцинации может составить до девяти месяцев.
На этот счёт прямо сейчас проводится ряд исследований. И они, судя по словам эксперта, идут к тому, чтобы продемонстрировать среди молодых людей относительно высокие уровни антител, при которых ревакцинацию можно отложить.
Правда, стоит отметить, что на данный момент не идёт речи о том, чтобы закрепить увеличение сроков действия тех же QR-кодов на законодательном уровне.
Источник: Радио Sputnik