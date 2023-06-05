Сроки выхода первой гарнитуры Apple утекли за считанные часы до презентации и анонса

Куо подчеркнул, что инвесторы крайне обеспокоены вопросом того, сможет ли анонс продукта убедить потребителей в том, что AR/VR-очки являются следующим крупным событием в области потребительской электроники.

Они опасаются того, что проект, на разработку которого было выделено очень много денег и времени, в конечном итоге не выстрелит.

Отметим, что аналитики Morgan Stanley высказали предположение, согласно которому шлем Apple начнут массово производить лишь в октябре 2023 года. В связи с этим они ждут запуска продукта не ранее декабря текущего года, как раз к праздничному сезону.