США 3 ноября объявят об очередном пакете военной помощи Украине

Сумма составляет $425 млн. В пакет военной помощи войдут средства борьбы с БПЛА, боеприпасы с лазерным наведением, снаряды для зенитных комплексов ЗРК NASANS, а также РСЗО HIMARS.

Отмечается, что ракеты ATACMS в рамках нового пакета переданы не будут.