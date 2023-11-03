Наука и технологии
00:18, 03 ноября 2023
1 мин.

США 3 ноября объявят об очередном пакете военной помощи Украине

На $425 млн, но без ракет ATACMS

Агентство Reuters сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена 3 ноября объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

США 3 ноября объявят об очередном пакете военной помощи Украине

© Lance Cpl. Ronald Stauffer / Wikimedia Commons

Сумма составляет $425 млн. В пакет военной помощи войдут средства борьбы с БПЛА, боеприпасы с лазерным наведением, снаряды для зенитных комплексов ЗРК NASANS, а также РСЗО HIMARS.

Отмечается, что ракеты ATACMS в рамках нового пакета переданы не будут.

Новости партнеров
Новости партнеров