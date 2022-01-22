США без объяснения причин отказались пускать российского космонавта

Наука и технологии
Сегодня в 09:44
1 мин.
США без объяснения причин отказались пускать российского космонавтаДаже несмотря на то, что ему необходимо пройти тренировку перед полётом на МКС
Российский космонавт Роскосмоса Николай Чуба, по всей видимости, будет вынужден пропустить тренировочную сессию в Космическом центре им. Линдона Джонсона. Всё из-за того, что ему отказались выдавать американскую визу.
Сообщается, что во въездной визе российскому космонавту было отказано без какого-либо объяснения причин.
Отметим, что обычно перед полётом на Международную космическую станцию, астронавты из России проходят тренировки в Космическом центре им. Линдона Джонсона. Там они знакомятся с американским сегментом станции.
Учитывая, что Чуба должен полететь на МКС весной 2023 года, нынешняя тренировка является вполне ожидаемой. А от того ещё более странно, что въезд в США ему перекрыли.
Официальных комментариев на данный момент ни одна из сторон не дала.
Источник: ТАСС