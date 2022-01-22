США без объяснения причин отказались пускать российского космонавта

Сообщается, что во въездной визе российскому космонавту было отказано без какого-либо объяснения причин.

Отметим, что обычно перед полётом на Международную космическую станцию, астронавты из России проходят тренировки в Космическом центре им. Линдона Джонсона. Там они знакомятся с американским сегментом станции.

Учитывая, что Чуба должен полететь на МКС весной 2023 года, нынешняя тренировка является вполне ожидаемой. А от того ещё более странно, что въезд в США ему перекрыли.

Официальных комментариев на данный момент ни одна из сторон не дала.