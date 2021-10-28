США будет вести войну с использованием лазерных лучей

Огромное преимущество гиперзвуковой ракеты в скорости становится бессмысленно, если вы можете сбить ее лазерным лучом. Хорошая система слежения может направлять луч в направлении ракеты, — а это не должно быть сложным, если цель движется по прямой, — мощный лазер может нанести серьезные повреждения, расплавить металл на каркасе, нарушить аэродинамику ракеты и разрушить ее бортовую электронику.



Даже 30-киловаттный волоконно-оптический лазер Lockheed Martin способен за пару секунд прожечь капот автомобиля, что уж говорить о более мощном оружии. Такой лазер теперь в свои руки планирует заполучить Армия США.