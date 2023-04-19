США будут ещё пристальнее следить за российскими и китайскими космическими спутниками

Об этом рассказал генерал-лейтенант Филип Гаррант. По его словам, одним из эффективных решений подобной стратегии может быть программа Космических сил по оперативному выведению в заданный район спутников-инспекторов. Военный отметил, что эта программа важна для Космических сил США ввиду недостаточно оперативного наблюдения за манёврами российских и китайских спутников. Поэтому для США важно финансировать, в том числе программу Advanced Radar Capability Deep Space (DARC) по организации сети радаров, разнесённой по трём точкам по всему миру.

В рамках финансирования Пентагон стремится оснастить специальными средствами наземные радары, оптические телескопы и наблюдательные спутники, а также оплатить ряд инициатив от частных подрядчиков.

К тому же Гаррант рассказал, что большая часть денег уйдёт на развитие программ осведомлённости о происходящем на геостационарной орбите. Там расположены самые крупные и дорогостоящие американские военные спутники.