США будут ловить ракеты с помощью приманок

Новая система будет называться FOTD и представлять из себя буксируемый блок, прикрепленный к боевым воздушным судам при помощи оптоволоконного кабеля повышенной прочности.

В момент атаки ракетами, ловушка будет иметь на выбор сразу три варианта развития событий: либо FOTD создаст помехи на радиолокаторах выпущенной противником ракеты, тем самым помешав ей добраться до цели и сбив с изначально курса, либо использует несколько сигналов для создания помех. Ну и в случае, если ловушка не сможет помешать вражеской ракете при помощи двух первых методов, она попытается обмануть ракету, чтобы та атаковала ее вместо самолета.