Наука и технологии
Сегодня 15:36
США будут ловить ракеты с помощью приманок
У которых будет три варианта действий в случае атаки вражеских ракет
По данным американского издания New Atlas, BAE Systems, базирующаяся в Соединенных Штатах, получила от военно-воздушных сил США контракт, согласно которому в ближайшее время компания должна будет разработать для военного ведомства ловушки для ракет нового поколения.
Новая система будет называться FOTD и представлять из себя буксируемый блок, прикрепленный к боевым воздушным судам при помощи оптоволоконного кабеля повышенной прочности.
В момент атаки ракетами, ловушка будет иметь на выбор сразу три варианта развития событий: либо FOTD создаст помехи на радиолокаторах выпущенной противником ракеты, тем самым помешав ей добраться до цели и сбив с изначально курса, либо использует несколько сигналов для создания помех. Ну и в случае, если ловушка не сможет помешать вражеской ракете при помощи двух первых методов, она попытается обмануть ракету, чтобы та атаковала ее вместо самолета.
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