США будут следить за гиперзвуковым оружием при помощи спутников

Военный чиновник рассказал о планах его ведомства вывести на орбиту спутники, которые будут следить гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. При этом произойти это должно уже в марте 2023 года.

Хилл отметил, что специалисты выведут на орбиту оба аппарата таким образом, что с их помощью в дальнейшем можно будет наблюдать за испытаниями в сфере оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Более того — Пентагон надеется со временем создать целую спутниковую группировку.

Сообщается, что прямо сейчас над проектом работают три соперничающие друг с другом частные компании. Именно из них, по итогу, выберут одну или две.