США частично рассекретили новую противокорабельную ракету

США частично рассекретили новую противокорабельную ракетуБоеприпас можно запускать и в воздухе, и на воде, и с наземных систем
Американская оборонная компания Northrop Grumman на конференции Sea-Air-Space продемонстрировала макет перспективной скоростной противокорабельной ракеты. Боеприпас можно будет запускать как с морских, так с воздушных и наземных платформ.
Фото: Ainonline.com
Ракета получит воздухозаборник, что, вероятнее всего, означает наличие прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) с ракетным ускорителем. К тому же высока вероятность того, что ракету оснастят комбинированной системой наведения с инерциально-спутниковым модулем и головкой самонаведения.
«ПВРД обычно ассоциируются с конструкциями, способными развивать гиперзвуковые или, по крайней мере, высокие сверхзвуковые скорости. Гиперзвуковая скорость обычно определяется как любая, превышающая пять чисел Маха», — немного рассказали о ракете обозреватели издания The Drive.