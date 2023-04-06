США частично рассекретили новую противокорабельную ракету

Ракета получит воздухозаборник, что, вероятнее всего, означает наличие прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) с ракетным ускорителем. К тому же высока вероятность того, что ракету оснастят комбинированной системой наведения с инерциально-спутниковым модулем и головкой самонаведения.

«ПВРД обычно ассоциируются с конструкциями, способными развивать гиперзвуковые или, по крайней мере, высокие сверхзвуковые скорости. Гиперзвуковая скорость обычно определяется как любая, превышающая пять чисел Маха», — немного рассказали о ракете обозреватели издания The Drive.