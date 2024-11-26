США дадут Intel меньше денег на производство чипов

Сокращение финансирования связано с контрактом на $ 3 млрд, который Intel получила на производство чипов для нужд Пентагона. Ранее, весной этого года, администрация президента США Джо Байдена заявила о выделении Intel почти $ 20 млрд в виде грантов и кредитов. Это решение стало частью крупнейших государственных инвестиций в развитие производства передовых микрочипов в стране.

Из первоначально анонсированных $ 8,5 млрд в виде грантов и $ 11 млрд в виде кредитов Intel планировала направить часть средств на строительство двух новых заводов и модернизацию существующего в Аризоне.

Эти меры реализуются в рамках принятого в 2022 году Закона о чипах и науке (CHIPS and Science Act), который предусматривает $ 52,7 млрд на поддержку отечественного производства полупроводников. Из этой суммы $ 39 млрд предназначены для субсидий на производство микрочипов, а $ 11 млрд — на исследования и разработку новых технологий.