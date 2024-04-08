США дали TSMC еще $ 6,6 млрд на постройку нового завода

Благодаря этому соглашению общий объем инвестиций TSMC в завод в Аризоне достиг 65 миллиардов долларов, что является крупнейшей прямой иностранной инвестицией в новый проект в США. Новое финансирование будет способствовать строительству третьего завода и ускорит производство передовых микросхем внутри страны.

США стремятся к превосходству в производстве чипов

Президент Байден считает это важнейшим шагом на пути к лидерству США в производстве чипов. «Эти предприятия будут производить самые передовые чипы в мире», — заявил он, поставив цель, чтобы к 2030 году в США производилось «20 процентов передовых полупроводников в мире».

Дорога к 2 нм Первая фабрика в Аризоне должна выйти на серийное производство в 2025 году, но «самая передовая в мире технология 2-нм нанолиста» будет доступна только после ввода в эксплуатацию второй фабрики в 2028 году. Эта революционная технология будет способствовать развитию инноваций в области искусственного интеллекта, бытовой электроники и высокопроизводительных вычислений.

Расширение производства TSMC в Аризоне обещает создать десятки миллионов передовых чипов для смартфонов 5G, автономных транспортных средств и центров обработки данных искусственного интеллекта. Третья фабрика также будет ориентирована на «2-нм или более продвинутые технологические процессы», удовлетворяя потребности таких крупных клиентов TSMC, как AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm.

Опасения и конкуренция

Хотя эта сделка является победой для американского производства чипов, аналитики предупреждают о темпах. К 2028 году ключевые клиенты TSMC, возможно, уже перейдут на 2-нм технологию в других странах, что может ограничить влияние американских заводов. Сама TSMC планирует начать 2-нм производство на Тайване в следующем году.

Развитие трудовых ресурсов: Ключевое препятствие

Ранее в качестве причины задержек TSMC называла нехватку квалифицированных работников. Последнее соглашение решает эту проблему, предлагая выделить 50 миллионов долларов на развитие рабочей силы. План включает в себя партнерство с компанией Phoenix для создания программ обучения и сотрудничество с университетами по всей стране для воспитания будущих специалистов по производству микросхем.

Гонка за превосходство в производстве чипов продолжается

Эта историческая сделка знаменует собой значительный шаг на пути к независимости США в производстве микросхем. Однако путь к мировому лидерству остается долгим. Успех этой инициативы зависит от привлечения талантливых специалистов, соответствия технологическому прогрессу и убеждения крупных клиентов в необходимости использования чипов американского производства. Глобальная гонка чипов продолжается, и США теперь более серьезный соперник.