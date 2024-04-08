Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 22:41
2 мин.

США дали TSMC еще $ 6,6 млрд на постройку нового завода

Третий по счету
США добиваются независимости производства микросхем, заключив историческую сделку. Министерство торговли выделило Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) до 6,6 миллиарда долларов на финансирование по закону CHIPS, закрепив обязательство построить третий завод по производству чипов в Аризоне.
США дали TSMC еще $ 6,6 млрд на постройку нового завода

© Ferra.ru

Благодаря этому соглашению общий объем инвестиций TSMC в завод в Аризоне достиг 65 миллиардов долларов, что является крупнейшей прямой иностранной инвестицией в новый проект в США. Новое финансирование будет способствовать строительству третьего завода и ускорит производство передовых микросхем внутри страны.

США стремятся к превосходству в производстве чипов

Президент Байден считает это важнейшим шагом на пути к лидерству США в производстве чипов. «Эти предприятия будут производить самые передовые чипы в мире», — заявил он, поставив цель, чтобы к 2030 году в США производилось «20 процентов передовых полупроводников в мире».

Дорога к 2 нм Первая фабрика в Аризоне должна выйти на серийное производство в 2025 году, но «самая передовая в мире технология 2-нм нанолиста» будет доступна только после ввода в эксплуатацию второй фабрики в 2028 году. Эта революционная технология будет способствовать развитию инноваций в области искусственного интеллекта, бытовой электроники и высокопроизводительных вычислений.

Расширение производства TSMC в Аризоне обещает создать десятки миллионов передовых чипов для смартфонов 5G, автономных транспортных средств и центров обработки данных искусственного интеллекта. Третья фабрика также будет ориентирована на «2-нм или более продвинутые технологические процессы», удовлетворяя потребности таких крупных клиентов TSMC, как AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm.

Опасения и конкуренция

Хотя эта сделка является победой для американского производства чипов, аналитики предупреждают о темпах. К 2028 году ключевые клиенты TSMC, возможно, уже перейдут на 2-нм технологию в других странах, что может ограничить влияние американских заводов. Сама TSMC планирует начать 2-нм производство на Тайване в следующем году.

Развитие трудовых ресурсов: Ключевое препятствие

Ранее в качестве причины задержек TSMC называла нехватку квалифицированных работников. Последнее соглашение решает эту проблему, предлагая выделить 50 миллионов долларов на развитие рабочей силы. План включает в себя партнерство с компанией Phoenix для создания программ обучения и сотрудничество с университетами по всей стране для воспитания будущих специалистов по производству микросхем.

Гонка за превосходство в производстве чипов продолжается

Эта историческая сделка знаменует собой значительный шаг на пути к независимости США в производстве микросхем. Однако путь к мировому лидерству остается долгим. Успех этой инициативы зависит от привлечения талантливых специалистов, соответствия технологическому прогрессу и убеждения крупных клиентов в необходимости использования чипов американского производства. Глобальная гонка чипов продолжается, и США теперь более серьезный соперник.

Источник:Ars Technica
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TSMC
,
#технологии
,
#производство
,
#разработка
,
#сша